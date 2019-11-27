لماذا بكي غوميز بعد الهدف الثاني ؟

كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال عن السبب الذي أبكاه، بعد إحرازه للهدف الثاني في شباك أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.
وكتب غوميز رسالة مع فيديو عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لقد تأثرت كثيرًا وهذه المرة الأولى التي أبكي فيها في الملاعب، ودائمًا أحب كرة القدم لأنها وظيفتي ومصدر سعادة وفخر لي، ولكنني لم أتمالك نفسي عند البكاء.
وأضاف غوميز: بكيت لأنني تذكرت التضحيات التي قدمتها وقدمها الفريق من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا.
واختتم غوميز رسالته لجماهير الهلال قائلًا: “لقد أعطيمتوني الكثير من الحب والقوة، أنا أسدكم دائمًا وشكرًا لكم على كل شيء”.
وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الاثنين الماضي، إلى أن غوميز أصبح أول فرنسي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا، كما أشادت بمستوى المهاجم اللافت مع الهلال للموسم الثاني على التوالي.
وحصد غوميز لقب أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2019؛ لظهوره بمستوى مميز وتسجيله أهدافًا حاسمة، كما نال لقب هداف المسابقة القارية، بعد إحرازه 11 هدفًا.
View this post on Instagram
I’m very moved and this is the first time I cry on a football field. I’ve always considered that it was my job and a source of happiness and pleasure, and that in any case I could not find myself crying. But I remembered all the sacrifices granted the galleys the moments of doubt, and today get these different trophies and somehow a form of rewards. At that moment, the emotion invaded me and shared this with you is a honor. You gave me a lot of love and strength I became your lion and I'm proud of it ! thank you for everything 🙏🏿🇸🇦💙
اترك تعليقاً