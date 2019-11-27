لماذا بكي غوميز بعد الهدف الثاني ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال عن السبب الذي أبكاه، بعد إحرازه للهدف الثاني في شباك أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد الماضي.

وكتب غوميز رسالة مع فيديو عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: لقد تأثرت كثيرًا وهذه المرة الأولى التي أبكي فيها في الملاعب، ودائمًا أحب كرة القدم لأنها وظيفتي ومصدر سعادة وفخر لي، ولكنني لم أتمالك نفسي عند البكاء.

وأضاف غوميز: بكيت لأنني تذكرت التضحيات التي قدمتها وقدمها الفريق من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا.

واختتم غوميز رسالته لجماهير الهلال قائلًا: “لقد أعطيمتوني الكثير من الحب والقوة، أنا أسدكم دائمًا وشكرًا لكم على كل شيء”.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الاثنين الماضي، إلى أن غوميز أصبح أول فرنسي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا، كما أشادت بمستوى المهاجم اللافت مع الهلال للموسم الثاني على التوالي.

وحصد غوميز لقب أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا 2019؛ لظهوره بمستوى مميز وتسجيله أهدافًا حاسمة، كما نال لقب هداف المسابقة القارية، بعد إحرازه 11 هدفًا.