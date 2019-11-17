لماذا رفض #الاتحاد أسطورة برشلونة؟

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية رومانية عن أسباب تعثر مفاوضات قدوم الأسطورة الرومانية جورجي هاجي لتدريب نادي الاتحاد قبل قدوم الهولندي هينك تين كات.

وبحثت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن التعاقد مع مدرب أجنبي جيد، وذلك بعد إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وذكر موقع GSP الروماني أن هاجي اشترط تدريب الاتحاد مقابل الحصول على 5 ملايين يورو في الموسم، بجانب أنه أخبر إدارة الحائلي بأنه سيتولى تدريب العميد في صيف 2020، وهو الأمر الذي لم يناسب الإدارة الاتحادية.

إنجاز تاريخي في مونديال 94

يذكر أن هاجي كان نجمًا كبيرًا للمنتخب الروماني، وقاد بلاده للوصول إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم 1994 في أمريكا.

تألق مع ريال مدريد وبرشلونة

وسبق لـ هاجي، اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة من 1990 حتى عام 1992، وفي صفوف برشلونة الإسباني في الفترة من عام 1994 حتى عام 1996.

ولعب لنادي غلطة سراي التركي في الفترة من 1996 حتى عام 2001 ثم اعتزل الكرة بعد ذلك.

وكانت الإدارة الاتحادية استقرت على تعيين المدرب الهولندي تين كات لتدريب العميد حتى نهاية الموسم.

وفي سياق آخر، قالت تقارير إخبارية إن الاتحاد سيعطي 3.5 مليون دولار كقيمة لعقد رومارينيو بعد أن جدد بقاءه مع النادي.

وتأتي مكافأة الاتحاد رغبة منه في الحفاظ على نجومه المميزين وذلك أملًا في تقديم نتائج جيدة في المباريات المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أمس السبت أن رومارينيو جدد عقده مع العميد بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي.