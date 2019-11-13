لمسؤولي العراق.. من أين لك هذا؟

المواطن - متابعة

أكد المتحدث باسم الحكومة في العراق، سعد الحديثي، أن هناك سعياً وزارياً لإقرار مشروع “من أين لك هذا؟” قريباً لمحاسبة المسؤولين.

في سياق متصل، توافد آلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وساحات التظاهر في عدد من المحافظات بمشاركة شعبية واسعة وهم يهتفون شعارات للمطالبة بإسقاط النظام وإخراج النظام الإيراني من العراق.

وردد المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح الناشطين والمدونين الذين تم اختطافهم من قبل مليشيات التابعة للنظام الإيراني.

وأقام المتظاهرون في ساحة التحرير الليلة قبل الماضية احتفالية أطلقوا خلالها عشرات البالونات البيضاء وسط هتافات ورفع أعلام العراق للتعبير عن سلمية المظاهرات والتمسك بمطالب المتظاهرين.

وتنتشر قوات عسكرية في جميع الشوارع الرئيسية وقرب الأبنية الحكومية والمدارس وهم يحملون الأسلحة، فضلاً عن انتشار عجلات عسكرية وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.