لهذا السبب.. نوال الكويتية تعتذر عن المشاركة في ليلة سهم

المواطن - الرياض

اعتذرت الفنانة نوال الكويتية، عن المشاركة في حفل ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض بسبب عارض صحي .

وكانت الفنانة نوال الكويتية تستعد للمشاركة في ” موسم الرياض ” بليلة غنائية منفردة تُحييها لجمهورها العريض بالحي الدبلوماسي، في الـ30 من نوفمبر المقبل.

ولم يتضح حتى الآن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نوال.

وتقام مساء اليوم حفلة ليلة سهم الغنائية ضمن حفلات “موسم الرياض” بمشاركة 5 فنانين، هم: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

وتعد الحفلة من أضخم الحفلات الموسيقية التي تقام في موسم الرياض وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.

وقد نفدت تذاكرها بالكامل منذ أسبوع تقريبًا، وستقام بمنطقة البوليفارد بالرياض على مسرح محمد عبده، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.