لهذه الأسباب تناول طعام العشاء مبكرًا

لهذه الأسباب تناول طعام العشاء مبكرًا

2019/11/01
الساعة 12:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

يؤكد خبراء الصحة، أن أفضل وقت لتناول طعام العشاء هو حوالي الساعة الـ 8 مساء غالبًا، فهناك عدة فوائد صحية ترتبط بالعشاء المبكر، أو بعدم تأخير تناول وجبة المساء الرئيسية.

ولا تقتصر هذه الفوائد على الرشاقة وتفادي زيادة محيط الخصر، بل يتعلّق الأمر بالهضم واستفادة الجسم من المغذيات، إلى جانب منافع أخرى للعشاء المبكر، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

* يرتبط تأخير العشاء إلى ما قبل النوم مباشرة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي. ويُنصح بتناوله قبل الـ 9، أو قبل ساعتين من النوم لتقليل هذه المخاطر.

* يؤثر تأخير الطعام إلى آخر الليل على انتظام ضربات القلب.

* يسمح العشاء المبكر بالهضم الجيد للطعام، وتفادي حموضة المعدة وارتجاع الحمض إلى المريء.

* يقلّل العشاء المبكر مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

* يساعد العشاء المبكر على ضبط الوزن، والتخلص من الدهون الزائدة.

* تأثير العشاء يؤثر سلبًا على النوم، وقد يسبب الأرق.


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