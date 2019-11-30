لوحات إرشادية للهيئة بالأماكن العامة في الدوادمي
للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي

لوحات إرشادية للهيئة بالأماكن العامة في الدوادمي

2019/11/30
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

ضمن البرامج التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وتفعيلًا للعمل المشترك بين هيئة المحافظة والبلدية، أقام مركز هيئة جهام التابع لهيئة محافظة الدوادمي، لوحات إرشادية وتوعوية في الأسواق والميادين بالمركز من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرفع من مستوى العمل التوعوي والتوجيهي في الميدان.

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