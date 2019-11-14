لوشيسكو يقدم هديته لـ سباعي المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن هديته لسباعي المنتخب السعودي العائد إلى فريق الهلال استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن الجهاز الفني للأزرق بقيادة رازفان لوشيسكو قرر منح سباعي المنتخب راحة من تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

وسابقًا، اتخذ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي قرارًا مهمًا، وذلك بعد فوز الأخضر على منتخب أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقرر رينارد استدعاء 7 لاعبين للمنتخب السعودي لتعويض لاعبي الهلال العائدين لفريقهم استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وسيتواجد مع المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة كل من” سلطان الغنام، علي لاجامي، طلال العبسي، مختار علي، محمد الكويكبي، عبدالمجيد السواط، تركي العمار.

يذكر أن الهلال، سيواجه أوراوا يوم 24 نوفمبر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو، علمًا بأن الهلال فاز في الذهاب يوم 9 نوفمبر على أوراوا بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو.