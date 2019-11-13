لويس سواريز قريب من مغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أصبح الأوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، قريبًا للغاية من مغادرة النادي الكتالوني، بعدما كشفت تقارير صحافية أنه حدد وجهته للموسم المقبل.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن لويس سواريز يخطط للانتقال إلى الدوري الأمريكي؛ إما عن طريق لوس أنجلوس جالاكسي أو نيويورك سيتي إف سي.

جدير بالذكر أن لويس سواريز مرتبط بعقد مع نادي برشلونة سينتهي في عام 2021.

وتُوج لويس سواريز بـ13 بطولة منذ انتقاله لـ نادي برشلونة في صيف 2014 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

من ناحية أخرى، يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة الإسباني، في صيف عام 2020.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع أنطوان غريزمان في حال رحل الفرنسي كيليان مبابي عن صفوف النادي الباريسي.

ويُعاني غريزمان حاليًّا مع برشلونة، منذ الانضمام للنادي الكتالوني قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني في صيف 2019.

وكان اسم كيليان مبابي ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام المقبل، في حال قرر اللاعب الفرنسي مغادرة النادي الباريسي.

وكان غريزمان فاز بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي صيف 2018 بـ روسيا على حساب منتخب كرواتيا.