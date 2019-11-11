ليست نكتة.. موظفون بخوذات دراجات نارية!

المواطن - متابعة

يجلس على مكتب عمله مرتدياً خوذة سائقي الدراجات النارية التي تحمي الرأس، هذا ليس حباً في الدراجات بل خوفاً من السقف الآيل للسقوط.

هذا ما يحدث حرفياً داخل مكاتب حكومية هندية الأنظار في الآونة الأخيرة، وهو حيلة غريبة في محاولة للنجاة من كارثة محدقة بهم في المكاتب التي يعملون فيها.

وفي منظر مضحك، بحسب “سكاي ينوز”، ارتدى موظفون في إحدى المؤسسات الحكومية الهندية خوذات سائقي الدراجات النارية داخل المكاتب لمنع إصابات الرأس، بعد أن علموا أن السقف آيل للسقوط في أي لحظة.

ولفتت صور موظفي قسم الكهرباء في مدينة باندا بولاية أوتار براديش، وهم يعملون في مكتبهم، اهتمام الكثيرين عبر الإنترنت، لأنهم كانوا يعملون وهم يرتدون خوذات الدراجات النارية الكبيرة، ويمارسون عملهم اليومي داخل المكاتب.

واجتاحت صورهم، التي بثتها وكالة الأنباء الهندية عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.