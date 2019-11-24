ليفربول مهنئًا #الهلال: نراكم قريبًا بالمونديال

المواطن - محمد سمعه

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي، تهنئته لفريق الهلال وذلك بعد حصده لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي في تويتر الناطق باللغة العربية: كفو يا شباب الهلال كفووو، نراكم قريبًا في مونديال الأندية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد تغلبه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وتسلم لاعبو الهلال اللقب الآسيوي حيث حمل الكأس، القائد محمد الشلهوب وسط فرحة عارمة من نجوم الفريق الهلالي.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في تحقيق اللقب الآسيوي السابع له طوال تاريخه في المشاركة بالمسابقات الآسيوية.

وتمكن النجم سالم الدوسري من طمأنة الجمهور الهلالي بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جيوفنكو، ثم عزز الفرنسي غوميز من تقدم الهلال بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ93 بعد تمريرة مميزة من اللاعب كاريلو.

يذكر أن الهلال سيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في قطر التي تنطلق في 11 ديسمبر المقبل.