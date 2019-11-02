ليفربول وأستون فيلا .. الريدز يعود من بعيد بثنائية ويُوسع الفارق لسداسية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول وأستون فيلا، اليوم السبت، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا، بهجوم متواصل من قبل أستون فيلا، والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الريدز ضغطه، من أجل إحراز هدف التعادل في الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا، حيث سجل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدفًا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل من تقنية الـVAR.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وأستون فيلا تراجع أداء أستون فيلا؛ مما أعطى الأفضلية لفريق ليفربول للبحث عن إحراز هدف التعادل.

ونجح الأسكتلندي أندرو روبيرتسون في إحراز هدف التعادل لفريق الريدز في مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر ضربة رأسية متقنة في الدقيقة السابعة والثمانين.

وفي الدقيقة الرابعة والتسعين، من عمر مباراة ليفربول وأستون فيلا سجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني للريدز لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز في لقاء ليفربول وأستون فيلا 31 نقطة في المركز الأول وبفارق ست نقاط عن نادي مانشستر سيتي، الذي فاز بدوره اليوم على نادي ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف.