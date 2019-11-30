ليفربول ينفرد مهددًا السيتي وتوتنهام يعود من بعيد

المواطن - محمد سمعه

انفرد نادي ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز الصعب على نادي برايتون بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدفي ليفربول في الدقيقتين الـ18 والـ24 من عمر الشوط الأول، بينما سجل اللاعب لويس دينك الهدف الوحيد لـ برايتون.

وواصل نادي توتنهام هوتسبير نتائجه الإيجابية، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفوزه على نادي بورنموث بثلاثية مقابل هدفين.

وسجل لتوتنهام كل من ديلي آلي هدفين وموسى سيسوكو هدف، بينما سجل لـ بورنموث اللاعب هاري ويلسون هدفين.

وسقط نادي تشيلسي في فخ الخسارة أمام نادي ويست هام يونايتد بهدف دون رد أحرزه اللاعب آرون كريسويل.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي تعادل مع نادي نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق، حيث سجل للسيتي الإنجليزي رحيم سترلينج والبلجيكي كيفن دي بروين، بينما سجل لفريق نيوكاسل اللاعبين ويترو فيليمز وجونجو شيلفي.

وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد أحرزها كل من ويلفريد زاها وجيفري شلوب.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعد فوزه على بورنموث.