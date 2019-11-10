ليفربول يُعزز صدارته بثلاثية في مان سيتي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول ضد مان سيتي، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بنتيجة 3/ 1.

ليفربول ضد مان سيتي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد مان سيتي بشكل سريع، ونجح البرازيلي فابينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، من تسديدة صاروخية، أضاع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو فرصة التعادل في الدقيقة 11.

ونجح المصري الدولي محمد صلاح في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 13 من كرة رأسية مميزة، بعد تلقيه عرضية من المتألق أندري روبرتسون، ورد السيتيزن بتسديدة قوية من أجويرو في الدقيقة 25 من مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، ولكن الحارس أليسون بيكر أبعدها.

وواصل الفريق الضيف ضغطه بحثًا عن تقليص الفارق، ومرر جوندوجان كرة إلى أنجيلينو في الدقيقة 29، ولكنها اصطدمت بالمدافع لوفرين، وراوغ فيرمينيو دفاع السيتيزن، وأطلق تسديدة قوية في الدقيقة 35 من أحداث مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، ولكنها مرت فوق العارضة.

وأنقذ الحارس كلاديو برافو فرصة هدف مؤكد من ألكسندر أرنولد في الدقيقة 37، ثم أبعد كرة أخرى من محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد مان سيتي بتقدم الريدز بثنائية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، سجل الريدز الهدف الثاني عن طريق ساديو ماني، وكاد الفريق الضيف أن يتعادل في الدقيقة 53، عندما راوغ رحيم سترلينج، ولكن اصطدمت بقدم لوفرين.

وطالب لاعبو السيتيزن بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64، بعدما وقع سترلينج، إلا أن حكم مباراة ليفربول ضد مان سيتي لم يحتسب شيئًا، قبل أن يحرز برناردو سيلفا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 78.

واحتج لاعبو السيتيزن وطالبوا بركلة جزاء بعدما لمس ألكسندر أرنولد الكرة بيده، إلا أنه طالبهم باستمرار اللعب، واستمرت محاولات الفريقين، لتنتهي مباراة ليفربول ضد مان سيتي بفوز الريدز وتعزيزه لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

وبعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، رفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه تشيلسي وليستر سيتي.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالسيتيزن عند 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.