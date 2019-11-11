ليلة البدر تسطع في موسم الرياض
بحضور شجي من كبار نجوم الخليج

ليلة البدر تسطع في موسم الرياض

2019/11/11
الساعة 10:08 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تُجرى تحضيرات وتجهيزات ضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم ليلة البدر يوم غد الثلاثاء ضمن موسم الرياض، وذلك تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في المملكة والخليج عبر قصائد ملهمة.


وتنطلق ليلة البدر في واجهة الرياض غدًا بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين ومنهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية، والتي تم وصفها بأنها ستكون ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الذي ما له مثيل.


ومن المقرر أن يغني فنان العرب الذي جمعه مع البدر أكثر من 30 عملاً فنياً طيلة الأعوام الماضية، عددًا من القصائد التي سجلت نجاحاً في مقدمتها “أبعتذر”.

وجمعت مجموعة من الأعمال المميزة البدر وفنان العرب من أبرزها، “صوتك يناديني، وأبعتذر، والرسايل، وردي سلامي، وجمرة غضى، ولا تجرحيني، ومركب الهند، ومجنونها، ووين أحب الليلة”.


وكان قد نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقاطع فيديو عبر حسابه تويتر، كشف فيها عن أبرز التحضيرات لليلة الغنائية الساهرة، حيث أعلن عن مفاجأة سارة للجمهور بإعلانه ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله في ليلة البدر وهي المشاركة الثانية للفنان عبدالمجيد عبدالله في فعاليات “موسم الرياض” بعد ظهور في حفلة ليلة سهم الماضية، وسيشارك عبادي الجوهر أيضًا في حفل تكريم البدر في ليلة البدر موسم الرياض.

كما نشر تركي آل الشيخ قبل ساعات صورًا من التحضيرات الأخيرة لليلة الاستثنائية.

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