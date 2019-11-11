ليلة البدر تسطع في موسم الرياض

المواطن - الرياض

تُجرى تحضيرات وتجهيزات ضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم ليلة البدر يوم غد الثلاثاء ضمن موسم الرياض، وذلك تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في المملكة والخليج عبر قصائد ملهمة.

قيثارة الخليج في ليلة البدر pic.twitter.com/sfIOJy05Qe — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 30, 2019



وتنطلق ليلة البدر في واجهة الرياض غدًا بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين ومنهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية، والتي تم وصفها بأنها ستكون ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الذي ما له مثيل.

أخطبوط العود في ليلة البدر pic.twitter.com/UL2cIDsgS6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 30, 2019



ومن المقرر أن يغني فنان العرب الذي جمعه مع البدر أكثر من 30 عملاً فنياً طيلة الأعوام الماضية، عددًا من القصائد التي سجلت نجاحاً في مقدمتها “أبعتذر”.

وجمعت مجموعة من الأعمال المميزة البدر وفنان العرب من أبرزها، “صوتك يناديني، وأبعتذر، والرسايل، وردي سلامي، وجمرة غضى، ولا تجرحيني، ومركب الهند، ومجنونها، ووين أحب الليلة”.

حضورك يابوناصر طاغي وهو يطغى علي وانا من هولة الموقف خطر يغمى علي💙💙🌷🌷 https://t.co/sLw0oqWS2H — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) October 30, 2019



وكان قد نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مقاطع فيديو عبر حسابه تويتر، كشف فيها عن أبرز التحضيرات لليلة الغنائية الساهرة، حيث أعلن عن مفاجأة سارة للجمهور بإعلانه ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله في ليلة البدر وهي المشاركة الثانية للفنان عبدالمجيد عبدالله في فعاليات “موسم الرياض” بعد ظهور في حفلة ليلة سهم الماضية، وسيشارك عبادي الجوهر أيضًا في حفل تكريم البدر في ليلة البدر موسم الرياض.

كما نشر تركي آل الشيخ قبل ساعات صورًا من التحضيرات الأخيرة لليلة الاستثنائية.