ليلة البدر.. مهندس الكلمة الآسرة يتجلى في موسم الرياض

المواطن - أحمد سعيد

“ذائقة شعرية استثنائية وخيال بديع، وقمر منير بل الأحرى بدر كامل متوهج”، هذه هي المشاعر المرتقبة في ليلة البدر التي ينتظرها عشاق الكلمات الراقية مع مهندس الكلمة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تنطلق تكريمًا وتشريفًا لبدر الكلمة.

ثنائية الصوت النابض والكلمة الآسرة:

ثنائية الشعر الراقي الرهيف والصوت العميق الرطيب جمعت عبر 5 عقود الشاعر الكبير بدر مع المطرب العالمي محمد عبده، فالكلمات مع الصوت أوصلتا الإحساس إلى قلب الجمهور السعودي، وظل بالفعل “صوتك يناديني، وأرفض المسافة”، معبرَيْن عن المعنى الذي ربط بين قلوب السعوديين والشاعر الكبير والمطرب القدير، ثم “أبعتذر، وين أحب الليلة، أنا حبيبي، الفجر البعيد، جمرة غضي، الرسايل، ردي سلامي، كل ما أقفيت”.

“فوق هام السحب”، فعليًّا ظل اسم الشاعر الكبير بحسب كلماته الشاهدة، وظلت الكلمات حية مع شاعرها في وجدان الجمهور العربي الذواق، وظل الأمير بدر بن عبدالمحسن أحد أعمدة صناعة الأغنية في السعودية، وواجهة ثقافية قدمت خدمة كبيرة للشعر المحكي وشعرائه في الخليج، وأحد الأسماء التي ساهمت في تجديد المفردة المغناة ونقلها إلى فضاء أرحب.

عاشق الوطن على منصة التكريم:

“لما نعشق هالوطن”، المحبة الصادقة لتراب الوطن، باقية في وجدان الشاعر الكبير الذي أعطى، حيث ظهرت جلية في كلماته ونبراته حين كان ينطقها ويقول:

وين ينبت هالنخل إلا بين ضلوعنا

ولا يشعّل هالنجوم… إلا ضي شموعنا

ولما يمطرها السحاب

الصحاري والهضاب

اللي يشرب هالتراب

ضحكنا ودموعنا

لما يسكت هالزمن إنت أجمل بوحنا

لما نعشق هالوطن.. حنا نعشق روحنا

ولما كان هذا العشق لتراب الوطن، باقيًا كان لزامًا أن يبقى الأثر ويأتي التكريم، لتكون ليلة البدر، وفق كل التوقعات، في موسم الرياض واحدة من أجمل الليالي الطربية في السنوات الأخيرة، وهو ما يستعد له المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بكل جوارحه لتنظيم احتفالية تليق بعطاء صاحب الاحتفاء.

استعدادات كبيرة لإتمام البدر:

ونشر آل الشيخ، في هذا الإطار فيديو يحتفي فيه بالشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، علق عليه بكلمة واحدة “البدر”، وثق خلاله لحظات الشاعر الأمير مع الورقة والقلم لكتابة أجمل الأشعار.

وتُجرى حاليًّا التحضيرات والتجهيزات الضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم “ليلة البدر” تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في السعودية والخليج عبر قصائد ملهمة، كانت أحد عوامل نجاح الأغنية السعودية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” الموسم الأضخم في السعودية.

وتنطلق الاحتفالية التي تحمل عنوان “ليلة البدر”، في 12 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض، بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين، والتي تم وصفها بأنها ستكون “ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الي ما له مثيل”.