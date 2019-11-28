ليلة لا تُنسى لزعيم نصف الأرض

المواطن - محمد سمعه

انتهى حفل نادي الهلال في بوليفارد الرياض منذ قليل بليلة تاريخية تم إسعاد الجماهير الهلالية بها، وذلك بمناسبة تتويج الزعيم الأزرق يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا.

وشهد الحفل توجيه كلمة تهنئة وثناء من الحارس الأسطوري محمد الدعيع لنادي الهلال وأفراده بمناسبة التتويج الآسيوي، مع تهنئة الفنانين: “حسين الجسمي، راشد الماجد، راشد الفارس، محمد عبده، ماجد المهندس” للجماهير الهلالية بالفوز باللقب.

وكانت اللقطة الأبرز، هي تكريم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرؤساء نادي الهلال السابقين ورجاله على مسرح محمد عبده خلال الحفل.

تكريم مميز لرؤساء الهلال

وحضر تكريم رؤساء ورجال الهلال السابقين كل من: “الأمير الوليد بن طلال عضو شرف الهلال، الأمير خالد بن محمد، رئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن تركي، الأمير أحمد بن سلطان، فواز المسعد، سامي الجابر، نواف التمياط، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، ياسر القحطاني، جاسم الهويدي”.

كما شهد التكريم حضور كل من النجم الليبي طارق التائب والنجم محمد الشلهوب واللاعب السويدي كريستيان ويلهامسون لاعب الهلال الأسبق وفهد بن نافل رئيس الهلال الحالي.

مفاجأة مميزة للهلاليين

وكانت المفاجأة الأبرز هي غناء النجم محمد عبده لنادي الهلال في ليلة زعيم آسيا بأغانٍ تفاعل معها الجمهور الهلالي بشكل كبير.

وزيّن الحضور الجماهيري الكبير لعشاق الهلال حفل ليلة زعيم آسيا، حيث نفدت تذاكر الحفل سريعًا بمجرد الإعلان عن طرحها أمس الأربعاء.