مؤسسة الحبوب تمدد فترة استلام القمح المحلي

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب تمديد فترة استلام القمح من المزارعين المحليين المسجلين لديها.

وقالت المؤسسة: استجابة لطلبات العديد من مزارعي القمح المحلي المسجلين بتمديد فترة الاستلام لوجود كميات يرغبون في استكمال تسليمها تعلن المؤسسة عن تمديد فترة الاستلام لمدة أسبوعين لتنتهي في ١٤ نوفمبر الجاري.

وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) بداية من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل 2019م، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتار، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.

وتم تحديد يوم أمس موعد نهاية استلام القمح.

وكانت المؤسسة بدأت مطلع أكتوبر في إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهم، وذلك بإطلاق خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تتيح للمزارع إغلاق حسابه، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة تحديد إجمالي الكمية المستلمة استعدادًا لبدء عمليات الصرف بتحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.