مؤسس أوبر يتجه لتأسيس شركة جديدة !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يعمل ترافيس كالانيك، مؤسس أوبر السابق، على مشروعه المقبل، “كلاود كيتشنز”، لمنافسة شركته القديمة.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الملياردير جمع 400 مليون دولار ، في يناير الماضي، في صفقة يمكن أن ترفع من تقييم الشركة، كلاود كيتشينز، لتُقدر بـ 5 مليار دولار.

وكانت المملكة واحدة من أكبر الداعمين لأوبر قبل أن يتم طرد “كالانيك” في 2017، وتصف الشركة عملها على الموقع الرسمي، بأنها تدعم المطاعم الأخرى في جهود توصيلها، وذلك من خلال توفير مطبخ كامل لخدمات توصيل الطعام، بدلًا من استخدام الخدمة التقليدية المقدمة من المطاعم.

من بين الشركاء المعلنين عبر الإنترنت The Halal Guys، أحد أشهر المطاعم المفضلة في نيويورك، Fat Sal’s Deli، والمزيد، كما أن لديها مطاعم التوصيل الخاصة بها.

وتقول الشركة: “خدمة توصيل الطعام يمثل نسبة مئوية متزايدة من الأعمال، والعديد من المشغلين يضطرون إلى مقايضة تجربة تناول العشاء مع شركة تسليم مزدهرة”.

من جهة أخرى، فـ”كلاود كيتشنز”، ليست الشركة الوحيدة التي تتطلع إلى الاستفادة من هذا الاتجاه، تعمل أوبر نفسها على زيادة نشاطها في مجال خدمة توصيل الطعام بسرعة، مع وجود خطط لطرح المزيد من المطاعم الافتراضية قريبًا.

تقول آنا ماهوني، رئيس “أوبر إيتس”: “إن مقدار الإيرادات التي تدخل المطاعم يقتصر على عدد الطاولات الموجودة في المطعم، لكن توصيل الطعام، جانب آخر يضمن أرباحًا أكثر”.