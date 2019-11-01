مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.75 في المئة، ما يعادل 54.04 نقطة، ليصل عند مستوى 7302.42 نقطة.