ماجد عبدالله أكثر لاعبي الأخضر مشاركة في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه نظيره الكويتي.

ويتصدر نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله قائمة أكثر لاعبي الأخضر مشاركة في بطولات كأس الخليج بـ25 مباراة بمعدل 2145 دقيقة لعب، حيث تواجد في 5 نسخ.

واحتل الظهير محمد عبدالجواد المركز الثاني في القائمة بـ23 مباراة بمعدل 2067 دقيقة لعب، يليه أحمد جميل بـ23 مباراة بمعدل 1965 دقيقة لعب، وشارك حارس المرمى محمد الدعيع في 22 مباراة بمعدل 1980 دقيقة لعب.

وتواجد النجم سعود كريري في المركز الخامس بقائمة أكثر لاعبي الأخضر مشاركة في بطولات كأس الخليج بـ22 مباراة أيضًا، ولكنه لعب 1512 دقيقة، وحل النجم صالح النعيمة سادسًا، بعد مشاركته في 21 مباراة بمعدل 1890 دقيقة.