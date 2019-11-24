ماجد عبدالله والهريفي يُهنئان #الهلال

المواطن - مروة نبيل

حرص نجما النصر السابقان، ماجد عبدالله وفهد الهريفي، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وقال الأسطورة ماجد عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أبارك لإدارة وجماهير نادي الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019”.

وكتب نجم النصر السابق، فهد الهريفي عبر حسابه على “تويتر”: “الهلال اليوم مفخرة.. طبق بالفعل مقولة لكل مجتهد نصيب.. نجيبها يعني نجيبها”.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيُشارك في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.