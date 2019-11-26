ماجد عبدالله يتصدر قائمة هدافي الأخضر في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة الكويت، مساء يوم غد الأربعاء، في أولى مباريات الأخضر بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

كأس الخليج:

وانطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، بطولة كأس الخليج العربي التي تُقام منافساتها في قطر بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي في الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج “خليجي 24″، بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى قطر، والعراق، والإمارات، واليمن.

هدافو الأخضر:

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا في بطولات كأس الخليج بجميع النسخ.

ويتصدر نجم نادي النصر السابق، ماجد عبدالله قائمة هدافي الأخضر برصيد 17 هدفًا، ويُعد هو ثاني هدافي بطولات كأس الخليج العربي بشكل عام، خلف الكويتي جاسم يعقوب صاحب الـ18 هدفًا.

ويحتل نجم نادي الهلال السابق، ياسر القحطاني المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا بـ10 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن نجم الشباب السابق، محمد المغنم الشهير بـ”الصاروخ”.

ونجح نجم النصر والأهلي والاتحاد السابق، سعيد غراب، في تسجيل 7 أهداف أيضًا مع الأخضر في كأس الخليج العربي، فيما أحرز نجم الشباب السابق، فهد المهلل، 5 أهداف.