ماجواير: يجب أن يستفيق مانشستر يونايتد من وضعه الحالي

المواطن - محمد سمعه

طالب المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسيان الخسارة من نادي بورنموث أمس السبت في الدوري الإنجليزي والاستعداد لما هو مقبل من مباريات.

ونقل الموقع الرسمي لـ مانشستر يونايتد تصريحات ماجواير الذي قال: نحن لا نحب الخسارة، هذا أمر مُحبط للغاية فنحن دائمًا نقاتل للفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف ماجواير: يجب أن نعود إلى النتائج الإيجابية وأن نستفيق قبل فترة التوقف الدولي، ونعترف بصعوبة خوض 4 مباريات خارج الأرض في 11 يومًا ولكن هذا ليس عذرًا.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد للخسارة في مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وبدأ الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بوجود ضغط من قبل الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى إحراز الهدف الأول من أجل قتل المباراة لصالحه.

واجتهد اليونايتد كثيرًا من أجل إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، ولكن دون جدوى.

وتمكن نادي بورنموث من خطف التقدم وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب جوشوا كينج في الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة بورنموث ضد مان يونايتد بتقدم نادي بورنموث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء بورنموث ضد مان يونايتد، قدم نادي مانشستر يونايتد أداءً مخيبًا للغاية، ولم ينجح في إحراز هدف التعادل لينتهي اللقاء بفوز بورنموث بهدف وحيد.

وبعد نهاية مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، أصبح رصيد بورنموث 16 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، أما رصيد مانشستر يونايتد فتجمد عند 13 نقطة في المركز الثامن.