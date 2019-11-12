مادو يشدد على أهمية مباراة أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالله مادو، عن سر تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية مباراة أوزبكستان المقبلة.

وتألق مادو بشكل لافت مع النصر في الموسم الرياضي الحالي، وساهم في حفاظ فريقه على نظافة شباكه في 7 من أصل 9 مباريات خاضها في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار عبدالله مادو، خلال تصريحاته في مقطع الفيديو الذي نشره حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، إلى أن هذه المرحلة هامة للأخضر، خاصة أنها في نهاية المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية.

وتابع: “نحتاج من مباراة أوزبكستان أن نخرج بنتيجة إيجابية، لكي نتصدر المجموعة، ونتجاوز هذه المرحلة”، وعن مخاوف الجماهير من اللعب في جو بارد، قال: “بالتأكيد خوض المباريات في هذه الأجواء، أفضل بكثير من الرطوبة”.

وعن تفاهمه مع مدافع نادي الاتحاد زياد الصحفي، في المنتخب السعودي، قال: “هذا التفاهم جاء بعد جهد وتواصل خلال التدريبات، الأمر الذي ساهم في عدم استقبال الأخضر أي هدف في المباراتين الأخيرتين، وأتمنى أن نستمر على هذا المستوى”.

وأكد مدافع نادي النصر على أن المستوى الذي وصل إليه حاليًّا جاء بعد جهد وعمل كبير، مشيرًا إلى أن حبه للقراءة المتزايد، ساهم أيضًا في تطويره على المستوى الشخصي والرياضي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأوزباكستاني، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويقع الأخضر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 5 نقاط.