ماذا تفعل إذا فاتتك فرصة تحديث هاتفك الـ آيفون القديم؟

ماذا تفعل إذا فاتتك فرصة تحديث هاتفك الـ آيفون القديم؟

2019/11/04
الساعة 1:23 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أتاحت شركة أبل الفرصة لأصحاب هواتف آيفون القديمة لتحديث هواتفهم، وذلك بعد إطلاقها تحذيراً من تعطل بعض الخصائص في حال عدم التحديث.

ففي حال لم تتم عملية تحديث هواتف “آيفون 5” بحلول 3 نوفمبر، فإن المستخدمين يصبحون بحاجة إلى إتمام استعادة الهاتف عبر استخدام حواسيب ماك أو “بي سي”، من أجل تحديث النسخ الاحتياطية.

ونقلاً عن موقع “سكاي نيوز”، قالت الشركة قبل أيام، إن أجهزتها التي صدرت عام 2012 وما قبله مثل هاتف “آيفون 5″، بحاجة إلى تحديث عاجل لنظام التشغيل iOS 10.3.4، وفي حال لم يقدم المستخدم على تحديث النظام، فإن وظائف مثل “آي كلاود” ومتجر أبل لن تعمل على جهازه، كما سيساعد تحديث نظام التشغيل في المحافظة على دقة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

وأضافت أبل أن التحديث يساهم في استمرار الأعمال التي تعتمد على الوقت والتاريخ، مثل البريد الإلكتروني، ومتجر أبل وآي كلاود، إضافة إلى متصفحات الإنترنت.

وأشارت إلى أن نسخاً أقدم من أجهزة آيباد، ستتوقف عن العمل أيضا في حال لم يتم تحديثها.


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