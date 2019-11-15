ماذا دار بين آل الشيخ وميسي؟

المواطن - محمد سمعه

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، فيديو له مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل لحظات من انطلاقة مباراة البرازيل والأرجنتين الودية المُقامة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود.

وعرض مقطع الفيديو عبر حساب تركي آل الشيخ الرسمي على “الفيسبوك” مصافحته لميسي في النفق المؤدي إلى أرضية الملعب مع ابتسامة له، كرسالة تمني التوفيق له قبل خوض المباراة.

وفي وقت سابق، أبدى المستشار تركي آل الشيخ، حيرته الشديدة وذلك قبل انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين الودية اليوم الجمعة في الرياض.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: محتار بين حفلة عمرو مصطفى ومباراة الأرجنتين والبرازيل.

ومازحه الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي فقال له باللهجة المصرية: “إزاي تسأل سؤال زي ده.. مباراة الأرجنتين والبرازيل طبعًا”.

وفي السياق ذاته قال المصري أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق: “دي محتاجة سؤال؟ البرازيل والأرجنتين طبعًا ده أنا جيت الأستوديو مخصوص.