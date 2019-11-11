ماذا دار بين الفرج ورجل الأمن؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي طارق النوفل عن كواليس ما دار بين سلمان الفرج لاعب الهلال ورجل الأمن الذي كان متواجدًا في ملعب جامعة الملك سعود لتأمين مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث طارق النوفل لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: رجل االأمن كان يلتقط صورة ” سيلفي ” مع اللاعب وكل ما يتم إدعائه مُضحك للغاية.

ورد الإعلامي وليد الفراج عليه ساخرًا: أنت لا تقول الحقيقة، الجميع سيعتقد أنك لا تقول الحقيقة من أجل الهلال، هذا الوسط غريب حقيقة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بنشر فيديو لسلمان الفرج وهو يدفع رجلًا من رجال الأمن داخل ملعب الجامعة وذلك أثناء محاولة الجماهير الاقتراب من الفرج، ليقوم لاعب الهلال بدفع العسكري حتى يبتعد.

وأبدى الإعلامي وليد الفراج استياءه من تدشين الجماهير هاشتاقًا ضد نجم نادي الهلال، سلمان الفرج، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الفراج على هذا الهاشتاق قائلًا: “وجدت في تويتر ترند عن لاعب الهلال سلمان الفرج بأنه يعتدي على رجل أمن.. دعونا نتحدث بشكل واضح مع الناس التي تريد أن تفهم”.

وتابع خلال تصريحاته في برنامجه الدوري مع وليد: “عشان في لاعب حدثت له مشكلة في نادي لازم نخترع قصة في نادي آخر.. سخيفة، وليست ملعوبة صح هذه القصة”.

وأضاف: “حتى يوم 24 نوفمبر الله يعين الهلال ولاعبي الهلال.. ممنوع على أي لاعب هلالي أن يحدث له حادث بالسيارة.. ممنوع أن يذهب أي قسم الشرطة لأي إجراء، لأن في ناس فقدت عقولها”.