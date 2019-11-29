ماذا قال إيميليانو دياز على العودة إلى السعودية؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب الأرجنتيني إيميليانو دياز، نجل المدير الفني رامون دياز، عن سعادته بالعودة إلى السعودية مجددًا للمشاركة في مباراة اعتزال نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني.

وقال إيميليانو دياز عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “شكرًا ياسر القحطاني على الدعوة، سعيد للغاية أن تكون في مثل هذا اليوم المهم بالنسبة لك، عبقري داخل وخارج الملعب، أنا سعيد جدًّا بالعودة إلى بلد قضيت فيه أفضل يوم في حياتي”.

ورد ياسر القحطاني على تغريدته قائلًا: “شكرًا لك على كلماتك اللطيفة وعلى قبولك الدعوة، نحن جميعًا متحمسون ولا يمكننا إلا الانتظار لرؤيتك”.

ويملك دياز وإيميليانو مسيرة مميزة مع نادي الهلال، حيث حقق الزعيم تحت قيادته الثنائية المحلية الدوري وكأس الملك موسم 2016/ 2017، وخاض تجربة مع نادي الاتحاد، ولكنها لم تستمر طويلًا، وتمت إقالته بعد 3 جولات.

اعتزال ياسر القحطاني:

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.

وتأكدت مشاركة عدد من النجوم في مباراة اعتزال ياسر القحطاني وهم؛ الإيطالي أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي.