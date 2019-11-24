ماذا قال لاعبو #الهلال بعد التتويج؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن سعادتهم بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، اليوم الأحد، على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وحصد الهلال لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب اليوم بنتيجة 2/ 0.

لاعبو الهلال على تويتر:

وتفاعل لاعبو الهلال مع التتويج الآسيوي عبر حساباتهم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال محمد الشلهوب: “مبروك يا عشق الذهب، مبروك يا أغلى وطن، مبروك يا أحلى هلال، نحنُ أبطال قارة آسيا، الحمد لله والشكر له”.

وكتب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز المتوج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 وأفضل لاعب في البطولة: “الحلم أصبح حقيقة”، وقال ياسر الشهراني: “ألف مبروك يا زعماء تستاهلون هالفرحة وكل فرحة اعذرونا عالقصور، وإن شاء الله الجاي أجمل.. رقم كم…؟”.

وقال سالم الدوسري: “الحمد لله، شعوري لا يوصف، ولن أنسى فضل جمهور الهلال عليّ شخصيًّا وعلى إخواني اللاعبين ووقفتهم ودعمهم لنا في الحلوة والمرة، والهدف والكأس اليوم هو أقل شيء نقدمه لكم.. وبالأخير عندي سؤال يا زعماء.. رقم كم؟”.

وعلق محمد البريك قائلًا: “الحمد لله على توفيقه.. ألف ألف مبروك يا زعماء هذا الإنجاز.. إنجاز كبير وبطولة غالية تسجل باسم الوطن مبروك إخواني اللاعبين مبروك جهازنا الفني، مبروك جهازنا الإداري والجهاز الطبي.. مبروك لكل من عمل واجتهد ليسعد عشاق الكيان الهلالي”.

وتابع سلمان الفرج: “مبروك للوطن مبروك لأغلى جمهور مبروك يا زعماء، مبروك إخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مبروك لكل من دعمنا وساندنا ولكل من انتقدنا.. أقل ما نقدمه كلاعبين لعشاق هذا الكيان العظيم”.