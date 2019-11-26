ماذا قال نجوم #الهلال عن استقبال ولي العهد ؟

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجوم الهلال عن سعادتهم باستقبال ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري واللاعبين، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف صورة له مع ولي العهد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “من زيارتنا لسيدي محمد بن سلمان بعد تحقيق اللقب القاري”.

وغيّر نجم نادي الهلال سالم الدوسري صورته الشخصية عبر حسابه على “تويتر”، بصورة له مع ولي العهد، مبديًا سعادته بلقائه اليوم ودعمه المستمر للرياضة.

وعلق قائلًا: “تشرفت اليوم بالسلام على سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الداعم الأول للرياضيين، والصورة مع سموه هي أهم وأكبر فخر لي وإن شاء الله إننا مثلنا وطننا خير تمثيل، وعقبال المزيد من الأفراح الرياضية لوطننا الغالي”.

وقام النجم محمد البريك بنشر صورة له مع الأمير محمد بن سلمان ولم يُعلق عليها بكلمات، حيث اكتفى بوضع علم السعودية فقط، ونشر كل من سلمان الفرج ومحمد جحفلي صورة لهما مع ولي العهد عبر حسابهما على “تويتر”، ووضعا علم المملكة.

وأبدى نجم الهلال السابق يوسف الثنيان سعادته باستقبال ولي العهد لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بعد التتويج الآسيوي، ونشر صور من الاستقبال عبر حسابه على “تويتر”.

وكتب الثنيان: “أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو سيدي ولي العهد الأمين على استقباله لبطل آسيا وعلى هذا الدعم التاريخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع الرياضة، وكان أول الحصاد التأهل لكأس العالم والآن البطولة الآسيوية التي حققها الهلال، وبإذن تستمر الإنجازات”.

وقال حارس مرمى الهلال السابق، محمد الدعيع: “عراب الرؤية يحمل آسيا بين يديه.. شكرًا لولي العهد سيدي محمد بن سلمان على كل الدعم الذي حظي به زعيم آسيا، دُمت سيدي ودامت أفراح الوطن”.