ماذا قدم تين كات قبل تدريب #الاتحاد ؟

المواطن - مروة نبيل

تعاقد نادي الاتحاد- رسميًّا- مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

واختار مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، المدرب تين كات بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة الحالية؛ نظرًا لتعوده على أجواء المنافسة في المنطقة لعمله في الإمارات.

تين كات:

ويملك تين كات خبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته كمدرب عام 1990، وتنقل في العديد من الدوريات، وحصل على بطولة كأس هنجاريا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بودابست عام 1999.

وعمل المدرب الهولندي بعد ذلك، كمساعد مدرب في نادي برشلونة الإسباني لمدة 3 سنوات تحت قيادة فرانك ريكارد من 2003 حتى 2006، ثم عُين كمساعد في تشيلسي الإنجليزي عام 2007.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالعديد من البطولات أثناء فترة تواجد تين كات، ومنها الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 2006، وكان له دور بارز في الفوز باللقب القاري.

وقاد تين كات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وتوج معه بـ3 بطولات، وهي كأس هولندا موسم 2006/ 2007، والسوبر المحلي موسمي 2006/ 2007 و2007/ 2008.

ويملك تين كات أكثر من تجربة عربية، حيث وقع مع نادي أهلي دبي، في فبراير 2010، إلا أنه لم يستمرَّ كثيرًا، حيث استقال بعد شهر واحد، عقب هزيمة الفريق بخماسية دون رد ضد السد، ودرب أم صلال القطري في 2011.

وتولى المدرب الهولندي تدريب الجزيرة والوحدة الإماراتيين، وحقق انتفاضة مع الجزيرة حيث تولى تدريبه، وهو يحتل المركز العاشر، وأنهى الموسم في المركز السابع، وتوج بلقب الدوري في الموسم التالي 2016/ 2017.

وشارك فريق الجزيرة بقيادة تين كات في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات، وظهر بمستوى مميز، واحتل المركز الرابع.

وتبلغ نسبة الفوز طول مسيرة المدرب الهولندي تين كات 58%، فيما وصلت نسبة الخسارة إلى 15%، وذلك وفقًا لحساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.