ماذا يحتاج الأخضر ليستعيد شراسته ؟

المواطن - محمد سمعه

تعرض أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لبعض الانتقادات خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد التعادل مع منتخب فلسطين والفوز على منتخب أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكشف الناقد الرياضي عبدالله المالكي عما يحتاجه الأخضر لاستعادة شراسته وقوته قاريًا ودوليًا.

وقال المالكي: المنتخب السعودي بحاجة إلى وقت لتصحيح الأخطاء، ودراسة لبناء فريق ينافس على البطولات الدولية.

وأضاف المالكي: تراجع أداء المنتخب يأتي من تراجع أداء اللاعب، يجب أن تنظروا إلى اللاعب السعودي الذي يتقاضى مبالغ مالية طائلة وهو يجلس على دكة الاحتياط سواء لعب لناد كبير أو لناد وسط في السعودية، ولكن إذا لم يجد المبالغ المالية الطائلة سيدفعه هذا الأمر للخروج بحثًا عن الاحتراف الأوروبي مثل لاعبي شمال إفريقيا.

وتابع المالكي: أي لاعب سعودي حاليًا لا يستحق أن يتقاضى أكثر من 500 ألف ريال، وإذا تم تطبيق الأجر المالي المبسط وتم الابتعاد عن الأجر المبالغ فيه، سنجد أن اللاعب السعودي يقاتل للاحتراف الخارجي لتحقيق طموحاته وهذا ما يعود بالنفع على الأخضر.

وكان المنتخب السعودي ودع بطولة كأس أمم آسيا 2019 من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد يوم 21 يناير الماضي.