ماذا يحتاج #الهلال في الشوط الثاني؟

المواطن - محمد سمعه

يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال 45 دقيقة فقط من أجل نيل اللقب الغالي، لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب نادي أوراوا الياباني.

وكان الهلال قدم أداء جيدًا في الشوط الأول حيث أظهر بعض الخطورة الهجومية بجانب تألق دفاعي واضح للمدافع علي البليهي.

ويحتاج الهلال إلى استمرار الضغط الهجومي على دفاع أوراوا الذي ترك بعض المساحات في الشوط الأول لنجوم الفريق الهلالي، مع التركيز وغلق المساحات أمام الهجمات المرتدة لفريق أوراوا، التي كادت تُسفر عن الهدف الأول للفريق الياباني في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت رضاها عن أداء فريقها في الشوط الأول، متمنية استمرار الأداء ذاته في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة مُقامة على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

وكان الهلال فاز ذهابًا في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو.

وعانى الهلال من خسارة النهائيات، حيث خسر الفرصة في التتويج باللقب مرتين عامي 2014 و 2017 أمام ناديي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب.

وسيعتمد لاعبو الهلال على شعار” الثالثة ثابتة” من أجل الظفر باللقب في النهائي الثالث للفريق الهلالي في آخر خمس سنوات في مسابقة دوري أبطال آسيا. وفي حال فاز الهلال، بلقب دوري أبطال آسيا فسيتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث يُقام مونديال الأندية في قطر بشهر ديسمبر المقبل.