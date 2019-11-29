ماذا يدور في عقل #النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تطبيق كل خططه من أجل تقوية الفريق مستغلًا فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24.

وسيركز المدرب روي فيتوريا على إعطاء الفرص للاعبين الذين غابوا عن مباريات النصر مؤخرًا مثل النيجيري أحمد موسى واللاعب العائد من الإصابة عبدالفتاح آدم.

وارتبط اسم أحمد موسى بالرحيل عن النصر بسبب تراجع مستواه، ولكن يبدو أن فيتوريا سيعطيه فرصة من جديد لإثبات ذاته.

ويريد روي فيتوريا الاعتماد على أكثر من عنصر هجومي بجانب المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث حمل الأخير لواء هجوم النصر في الفترة الأخيرة.

وبالأمس، كشف نادي النصر عن آخر التطورات بعد الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورة لأمرابط وحمدالله وهما متواجدان في حفل العشاء الذي أُقيم لنجوم النصر في مدينة دبي الإماراتية.

والتُقطت صورة للثنائي المغربي وهما يتحدثان معًا بشكل طبيعي ويبتسمان وكأن شيئًا لم يحدث.

جدير بالذكر أن نادي النصر خسر من الوحدة في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد الماضي بهدف دون رد.

وتُوج النصر بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال، حيث حُسم اللقب في الجولة الأخيرة بشهر مايو الماضي.