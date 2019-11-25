ماذا يعني تحت التدقيق بـ حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن معنى عبارة “تحت التدقيق” الخاصة بالحساب البنكي لمستفيدي البرنامج.

وقال حساب المواطن: إن “تحت التدقيق” تعني أن المستفيد قام بإدخال معلومات الآيبان البنكي من خلال البوابة الإلكترونية، وبدأت عملية التحقق لمطابقة الحساب البنكي مع بيانات هوية المستفيد الرئيسي، وفي حال تم إضافة الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 نوفمبر سيتم التحقق منه ضمن دورة الدفع لشهر ديسمبر.

وكان حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.