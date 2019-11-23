مازيراتي الملك سعود في معرض الرياض للسيارات

المواطن - الرياض

شهد معرض الرياض للسيارات مشاركة العديد من القطع النادرة استهوت جمهور المعرض، ومن بينها سيارة أُهديت للملك سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله).

ونشر موسم الرياض صور السيارة وعلق عليها بالقول: تتواجد في معرض الرياض للسيارات سيارة مازيراتي جي تي 5000 كوبيه التي صُنع منها 34 نسخة بالعالم، والتي كانت في الأصل هدية للملك سعود، ثم اشتراها مواطن سعودي وعرضها خارج المملكة وأعادها.. واليوم تمثل تحفة فنية عظيمة وجذبت اهتمام الكثيرين.

واستهوت السيارات الكلاسيكية عشاقها في معرض الرياض للسيارات في الجنادرية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحظي جناح السيارات الكلاسيكية الذي يتواجد فيه أكثر من 200 سيارة كلاسيكية بإعجاب الزوار؛ كونها شملت على أندر وأهم السيارات في العالم، بالإضافة إلى التاريخ الزمني لصناعة السيارات الفاخرة والمعدلة.