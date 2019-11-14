ماندزوكيتش يقترب من مانشستر يونايتد
في الميركاتو الشتوي

ماندزوكيتش يقترب من مانشستر يونايتد

2019/11/14
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش يرغب في الرحيل إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت”، إلى أن ماندزوكيتش يحلم بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن، من أجل الاستقرار والتأقلم بشكل جيد مع الفريق، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، بداية من يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس ومانشستر يونايتد، توصلا إلى اتفاق بالفعل، لكنه غير رسمي، حول تدرب النجم الكرواتي ماندزوكيتش مع الشياطين الحمر، في الفترة المقبلة.

وأضافت أن حالة ماندزوكيتش حدثت من قبل، عندما انتقل تياجو سيلفا إلى ميلان الإيطالي، في ديسمبر 2008.

يُذكر أن ماندزوكيتش استبعد من قائمة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وأبعده المدرب ماوريسيو ساري عن المسابقات المحلية، كما أنه لا يتدرب مع الفريق الأول، باتفاق مع إدارة النادي، تمهيدًا لرحيله في الميركاتو الشتوي.

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