مانشستر سيتي عينه على نجم الإنتر

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط وسطه بالتعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي ستيفانو سينسي الذي ظهر بشكل مميز منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن الإنتر يسعى بالفعل لشراء ستيفانو سينسي بشكل نهائي من ساسولو، خاصة وأن اللاعب انضم إلى النيراتزوري خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولفت الموقع الإيطالي إلى أن الإنتر عليه الحذر لأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع سينسي، وفي مقدمتهم؛ برشلونة ومانشستر سيتي.

وتابع “كالتشيو ميركاتو”، أن مانشستر سيتي راقب سينسي خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن مدرب السيتيزنز، بيب جوارديولا، يحب اللاعب كثيرًا ويعتبره مثاليًا لخطته، ما قد يدفع النادي الإنجليزي لمحاولة قنص اللاعب.

ولم يشارك سينسي إلا في 22 دقيقة فقط منذ بداية أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة يوفنتوس في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وعاد أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، قبل أن يتعرض لانتكاسة في التدريبات.