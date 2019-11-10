مانشستر يونايتد يُمطر شباك برايتون بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر يونايتد من الفوز على نادي برايتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل نادي مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر كل من أندرياس بيريرا واللاعب ديفي بروبر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقتين الـ 17 والـ19.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على برايتون بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح برايتون في إحراز الهدف الأول له عبر اللاعب لويس دينك في الدقيقة الـ64.

وبعدها بدقيقتين تمكن مانشستر يونايتد من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ64.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد بعد الفوز 16 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المثيرة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام اليوم الأحد على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وستقوم قنوات” DIEMA SPORT 2 HD, DIGI SPORT 1 HD HUNGARY, RMC SPORT 1″ بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

وفي وقت سابق، أكد اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي أنه غير مهتم بأرقام مان سيتي السيئة ضد ليفربول في ملعب الأنفيلد.

وقال دي بروين: طموحي دائمًا هو الفوز بالبطولات ولكي تُحقق هذا الأمر، يجب عليك أن تفوز على الأفضل ونحن فقط نقوم بعملنا ونستعد بهدوء للمباراة.

وأضاف دي بروين: اللاعبون المحترفون يودون اللعب أمام 50 ألفًا أو 60 ألفًا أو ربما 70 ألفًا من الجماهير وهذا سيكون شيئًا ممتعًا حقيقة، وغير مهتم بتفوق ليفربول في الدوري الإنجليزي، كل ما نريد فعله هو الاستعداد بشكل جيد.

وقبل المباراة، يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.