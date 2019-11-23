مان سيتي يسقط تشيلسي بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح الفرنسي نغولو كانتي التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة الحادية والعشرين بطريقة جميلة.

وقاتل مانشستر سيتي بعد ذلك، من أجل إضافة الهدف الأول فكان له ما أراد عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الثلاثين.

وبعدها بسبع دقائق، ضغط مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثاني، حيث تمكن الجزائري رياض محرز من إضافة الهدف الثاني لـ مان سيتي بطريقة جميلة في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني سجل الإنجليزي رحيم سترلينج هدفًا ثالثًا للسيتي، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل من قبل تقنية الـVAR.

وأصبح رصيد السيتي بعد الفوز 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع.