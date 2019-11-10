مان سيتي يُعاني في أنفيلد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة ليفربول ضد مان سيتي التي ستُقام، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول ضد مان سيتي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السيتيزنز يُعاني في مباريات ليفربول ضد مان سيتي التي تُقام في معقل الريدز ملعب أنفيلد.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي: “لم يفز مان سيتي في آخر 16 مباراة لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المنافسة”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالريدز لاستغلال عاملي الأرص والجمهور، وحسم مباراة ليفربول ضد مان سيتي لصالحه، خاصة أنه ينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر، يطمح السيتيزنز لخطف نقاط مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، وإلحاق أول هزيمة بالريدز في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ولتقليص الفارق معه، حيث يملك 25 نقطة.