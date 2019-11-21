ما تود معرفته عن كأس الخليج

المواطن - محمد سمعه

تتنافس ثمانية منتخبات خليجية بشراسة على نيل لقب كأس الخليج في النسخة الرابعة والعشرين التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج في عام 1970 بالبحرين حيث شاركت 4 فرق وهي: “السعودية، قطر، الكويت والبحرين”.

ويُعد المنتخب الكويتي أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس الخليج برصيد عشر بطولات كان آخرها في عام 2010، وكان المنتخب الكويتي أيضًا تُوج بـ كأس الخليج في عام 1970 ليكون الفائز بالنسخة الأولى في ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن المنتخب الكويتي هو الفريق الوحيد المُتوج ببطولة كأس الخليج في 4 نسخ متتالية أعوام 1970 و 1972 و 1974 1976.

يذكر أن اللاعب العراقي حسين سعيد هو أكثر اللاعبين تسجيلًا في نسخة واحدة ببطولة الخليج حيث أحرز 10 أهداف في نسخة عام 1979، بعد إحراز جاسم يعقوب 9 أهداف في نسخة 1976.

وستنطلق مباريات خليجي 24، بمباراتين يوم الثلاثاء المقبل، حيث تُواجه قطر، منتخب العراق في لقاء الافتتاح، ثم تُقام مباراة ثانية بين المنتخب اليمني والمنتخب الإماراتي.