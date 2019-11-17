ما علاقة السجل التجاري بـ حساب المواطن ؟
أكد البرنامج أنه لابد من الإفصاح عنه

ما علاقة السجل التجاري بـ حساب المواطن ؟

2019/11/17
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن علاقة وجود سجل تجاري له والحصول على دعم البرنامج.

وأكد حساب المواطن أنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري).

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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