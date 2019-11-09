ما لا تعرفه عن حكم عن مباراة #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا إلى الحكم العراقي علي صباح.

ووُلد الحكم علي صباح في عام 1977، وهو حاصل على بكالوريوس تربية رياضية من جامعة بغداد العراقية في عام 1998.

وسبق له أن تولى منصب مدير الشعبة الرياضية في جامعة النهرين العراقية، كما تولى منصب مدير قسم الرياضة الجامعية في عامي 2011 و2014.

يذكر أن الحكم علي صباح سبق له أن تولى الإدارة التحكيمية للمباريات في كأس التحدي الآسيوي عام 2011 وشارك في كأس آسيا تحت 16 عامًا في عام 2011.

وأدار الحكم العراقي 72 مباراة دولية، وأشهر 225 بطاقة صفراء و12 بطاقة حمراء واحتسب أيضًا 24 ركلة جزاء، كما سبق له إدارة مباراة السعودية ولبنان في كأس أمم آسيا 2019.

ويتطلع الجمهور الهلالي إلى رؤية فريقه في مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، محققًا نتيجة إيجابية، وذلك قبل خوض مباراة العودة في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكان اللاعب السوري عمر خربين هو آخر لاعب هلالي يُحرز هدفًا للأزرق في مباراة الهلال وأوراوا، التي أُقيمت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويتمنى الجمهور الهلالي رؤية إما الفرنسي بافتيمبي غوميز أو الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في أفضل حالاتهما ليُسجل أحدهما هدفًا في لقاء الهلال وأوراوا اليوم السبت.