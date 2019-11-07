ما هي نتائج #الهلال على ملعب جامعة الملك سعود؟

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي سيُقام على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وخاض لعب الهلال 33 مباراة حتى الآن على ملعب جامعة الملك سعود ووسط جمهوره، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 6 مواجهات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 75 هدفًا على ملب جامعة الملك سعود في الرياض، فيما اهتزت شباك الزعيم بـ41 هدفًا.

ويحتضن محيط الرعب مباراة الهلال ضد نظيره أوراوا ريد دياموندز، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تتواجد الجماهير بأعداد كبيرة في ملعب جامعة الملك سعود، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المدرجات، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، أملًا في التتويج باللقب القاري.