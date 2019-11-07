مباراة #الرائد ضد #التعاون ليست الأولى .. سكري القصيم طرفًا في الجدال التحكيمي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الاعتراض على الأخطاء التحكيمية سيكون عرضًا مستمرًا في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أن مباراة الرائد ضد التعاون في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري شهدت أخطاءً أثرت بالسلب على الرائد طبقًا لما ذكره مجلس إدارته.

وقبل مباراة الرائد ضد التعاون، كان مجلس إدارة الحزم تقدم بشكوى يوم 25 أغسطس الماضي ضد نادي التعاون إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي أثرت على الحزم أمام سكري القصيم.

وبعد أكثر من شهرين، عاد نادي التعاون ليكون طرفًا من جديد في الجدال والأخطاء التحكيمية بعد نهاية مباراة الرائد ضد التعاون، التي شهدت فوز التعاون بثلاثية دون رد.

وقبل إقامة مباراة الرائد ضد التعاون، كان الحزم كشف سبب شكوته ضد التعاون حيث أوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وبعد نهاية مباراة الرائد ضد التعاون، أصدر الرائد بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، جاء فيه: “شاهدنا منذ انطلاقة مسابقة الدوري هذا الموسم ما تعرض له فريق الرائد في الجولات السابقة من أخطاء تحكيمية فادحة أضرت بنتائج الفريق ورصيده النقطي والتي تكررت للأسف في أكثر من مباراة”.

وتابع: “وكان آخرها في مباراة الرائد ضد التعاون المؤجلة بالأمس، والتي سُلبت فيها حقوق الرائد المستحقة بتجاهل حكم الساحة ثلاث ضربات جزاء للفريق اتفق على صحتها كافة المحللين والنقاد وجميع المنصفين”.

وأضاف: “كما يزداد تساؤلنا وتعجبنا من الأخطاء المتكررة لنظام VAR خلال إدارة المباريات وعدم الجودة في نقل اللقطات الكافية للحكام في المباراة وبالوقت المحدد للحالة، مما يسبب غموضًا بالحالة لدى الحكم”.

وواصل: “وكذلك مخرج مباريات الرائد التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، كما حدث في مباراة الرائد ضد التعاون وغيرها من المباريات السابقة.. للأسف تكون الإعادة الواضحة للحالة وصحتها بعد مرور عدة دقائق عبر كاميرات الناقل الرسمي مما تتسبب في منع الرائد من الحصول على حقوقه المشروعة في المباراة”.