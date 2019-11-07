مباراة الريال ضد غلطة سراي تُنقذ زيدان من خطر مُحتمل

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في تحقيق فوز مهم بالأمس في مباراة الريال ضد غلطة سراي التركي ضمن مباريات الجولة الرابعة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفريق الملكي من إنهاء مباراة الريال ضد غلطة سراي بسداسية نظيفة ليبدأ ريال مدريد في تحقيق النتائج الإيجابية بعد فترة من تذبذب الأداء سواء في البطولة الأوروبية أو في بطولة الدوري الإسباني.

وبعد الفوز بسداسية في مباراة الريال ضد غلطة سراي، ابتعد خطر الإقالة عن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان مهددًا بالإقالة في حال تحقيق نتيجة سلبية ضد نادي غلطة سراي.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد غلطة سراي، كانت تقارير صحافية إسبانية ذكرت أن إدارة ريال مدريد تود التعاقد مع النجم الإسباني راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول بنادي ريال مدريد خلفًا للمدرب زيدان.

وخلال الشوط الأول من مباراة الريال ضد غلطة سراي أمس الأربعاء، نجح ريال مدريد في إحراز أربعة أهداف في الشوط الأول عبر اللاعب البرازيلي رودريغو دو غويس بواقع هدفين في الدقيقتين الـ4 والـ7، ثم أضاف سيرخيو راموس الهدف الثالث للنادي الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عشرة عبر ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي بنزيمة الهدف الرابع لـ الريال ضد غلطة سراي عند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الريال ضد غلطة سراي، سجل بنزيمة الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة الحادية والثمانين، ثم أضاف رودريغو الهاتريك بإحرازه الثالث له والسادس لـ ريال مدريد في الدقيقة الثانية والتسعين.

وبعد فوز الريال ضد غلطة سراي، تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الفوز على نادي كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد.