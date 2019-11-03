مباراة الهلال ضد عرعر دفعة معنوية للأزرق قبل النهائي الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

منحت مباراة الهلال ضد عرعر، اليوم، ثقة كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

دافع معنوي:

وأكد الإعلامي الرياضي معاذ المسلّم أن مباراة الهلال ضد عرعر منحت اللاعبين دافعًا معنويًّا مهم قبل النهائي الآسيوي، مشيرًا إلى أن عرعر فاجأ الجميع في الشوط الأول، ورغم خسارته بأربعة أهداف إلا أنه قدم مستوى رائعًا.

وواصل المسلّم تعليقه على نتيجة مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “جميع الأمور بالنسبة لنادي الهلال انتهت، وكل تركيزه حاليًّا ينصب على مباراة نهائي دوري أبطال آسيا”.

وتابع: “يحتاج الهلال لحارس مرمى جديد، ويُعتبر اللاعب ناصر الدوسري هو نجم الزعيم ونجم مباراة الهلال ضد عرعر اليوم بعد ظهوره بمستوى مميز”.

الهلال ضد عرعر:

ولعب الهلال ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

وسجل أهداف الزعيم في مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، عادل هماني بالخطأ في مرماه، محمد الشلهوب، البرازيلي كارلوس إدواردو وهتان باهبري في الدقائق 43، 57، 81 و94، فيما أحرز هدف الضيوف البديل فهران فالح قبل نهاية اللقاء.