مباراة مصر وكوت ديفوار .. الفراعنة أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر وكوت ديفوار- منذ قليل- بفوز المنتخب المصري بثنائية مقابل هدف، ليُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب المصري الذين حرصوا على إحراز الهدف الأول.

ونجح كريم العراقي في إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار، بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب رمضان صبحي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار، بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر وكوت ديفوار، تراجع أداء المنتخب المصري بشكل ملحوظ؛ مما أعطى الفرصة لمنتخب كوت ديفوار للبحث عن تسجيل هدف التعادل.

وتمكن المنتخب الإيفواري من تسجيل هدف التعادل في مباراة مصر وكوت ديفوار عبر اللاعب أبو بكر دومبيا في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة مصر وكوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، أجرى المدرب شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، العديد من التغييرات في مباراة مصر وكوت ديفوار من أجل تنشيط الجانب الهجومي للفراعنة الصغار.

وعند بداية الشوط الإضافي الثاني من مباراة مصر وكوت ديفوار، قاتل منتخب مصر من أجل إحراز هدف الفوز قبل الذهاب إلى ركلات الترجيح.

ونجح النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي المصري، في إحراز هدف الفوز للفراعنة في مباراة مصر وكوت ديفوار عند حلول الدقيقة الـ115 من عمر الشوط الإضافي الثاني لتُصبح النتيجة 2- 1 للمنتخب المصري.

وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بفوز الفراعنة، ليحصد المنتخب المصري لقب إفريقيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.