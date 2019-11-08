مباراة مصر ومالي .. الفراعنة يقصون شريط كأس إفريقيا بالفوز بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر ومالي، اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر ومالي بضغط هجومي جيد من قبل لاعبي المنتخب المصري، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول.

وعند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر ومالي، تمكن المنتخب المصري من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب مصطفى محمد لاعب الزمالك من ضربة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب أحمد فتوح.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر ومالي بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر ومالي، واصل المنتخب المصري مساعيه الهجومية من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهت مباراة مصر ومالي بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد.

وأصبح رصيد المنتخب المصري بعد مباراة مصر ومالي ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد مالي عند صفر من النقاط.

وكانت مباراة مصر ومالي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن المنتخب المصري سيواجه بعد مباراة مصر ومالي، منتخب غانا يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية.

وتُقام اليوم مباراة الكاميرون وغانا في المجموعة الأولى في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، بعد نهاية مباراة مصر ومالي.

وقبل إقامة مباراة مصر ومالي، كان المدرب المصري شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي أكد أن هدف الفراعنة هو اقتناص تذكرة من 3 تذاكر مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الفراعنة خاضوا مباراة ودية مع المنتخب السعودي الأولمبي قبل إقامة مباراة مصر ومالي، حيث نجح الفراعنة في الفوز على الأخضر في مباراة أُقيمت في مدينة السويس المصرية.